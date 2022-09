Τελείωσαν τα παιχνίδια. Τώρα είστε στρατιώτες: Ρώσος αξιωματικός στους ανεκπαίδευτους επίστρατους

Ένα βίντεο δείχνει άνδρες στη Ρωσία που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της επιστράτευσης να μαθαίνουν για την αποστολή τους στο μέτωπο.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter και αναδημοσιεύεται από τον Guardian.

Ο αξιωματικός ακούγεται να λέει στους κληρωτούς ότι θα λάβουν εκπαίδευση δύο εβδομάδων πριν σταλούν στο μέτωπο και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τελείωσαν τα παιχνίδια. Είστε στρατιώτες τώρα».

Σύμφωνα με άλλη πηγή, ο υπεύθυνος στη Μονάδα Επιστράτευσης του Ρωσικού Στρατού προσθέτει: «Γιατί ουρλιάζετε σαν γυναίκες; Βγάλτε τον σκασμό και αφήστε με να μιλήσω. Τέρμα τα παιχνίδια. Τρεις ημέρες εδώ και μετά φεύγετε. Δύο εβδομάδες εκπαίδευση και θα πάτε στις Μονάδες σας».



Και από αυτό το βίντεο φαίνεται ότι δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τον Πούτιν να καλέσει τους επίστρατους, καθώς οι διαδηλώσεις στη χώρα κατά της επιστράτευσης πληθαίνουν.

Η επιστράτευση ωστόσο προχωρά στη Ρωσία, μετά το διάγγελμα του Πούτιν. Οι 300.000 άνδρες, σύμφωνα με το σχέδιο -οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσουν και το ένα εκατομμύριο-, προορίζονται για το ουκρανικό μέτωπο.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν, πάντως, ότι η μερική επιστράτευση δύσκολα θα σηματοδοτήσει καμπή στον πόλεμο, παρά μόνο θα τον παρατείνει.

