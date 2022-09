Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πριν λίγη ώρα ότι ο Πρόεδρος Πούτιν αναμένεται να κάνει διάγγελμα σήμερα, στο ρωσικό λαό το βράδυ της Τρίτης (στις 20:00 ώρα Ελλάδος), σχετικά με τα δημοψηφίσματα στις περιοχές του Ντονμπάς, ενώ πολύ πιθανό είναι να κάνει σημαντική ανακοίνωση και ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Τελευταία φορά που ο Πούτιν πραγματοποίησε διάγγελμα ήταν στις 24 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ή η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως χαρακτηρίζει το Κρεμλίνο την εισβολή.

Ειδικότερα, οι αρχές σε Ντονέτσκ, Λουχάσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια θα διεξάγουν δημοψηφίσματα από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, για ένταξη των περιφερειών της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των φιλορωσικών δυνάμενων.

Vladimir Putin will address Russians this evening, likely about the possible annexations of Donetsk, Luhansk, and other Ukrainian regions. Defence Minister Sergei Shoigu may also make a statement, the Kremlin pool says. Comes as many fearing a mass mobilization... https://t.co/vJoIHl3k0A