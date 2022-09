Βασίλισσα Ελισάβετ: Η άγνωστη φωτογραφία και το αντίο της βασιλικής οικογένειας

Μια σπάνια και άγνωστη φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ ανάρτησε το παλάτι στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, μετά την ταφή της σε μια ιδιωτική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρουσία μόνο μελών της βασιλικής οικογένειας. «Μακάρι οι Άγγελοι να σε συνοδεύουν στην τελευταία σου κατοικία», είναι το μήνυμα που συνοδεύει τη φωτογραφία, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για το πού και πότε τραβήχτηκε.

‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’ In loving memory of Her Majesty The Queen. 1926 - 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq



Ύστερα από μια πολύωρη τελετή, που παρακολούθησε ολόκληρος ο πλανήτης, η Βασίλισσα Ελισάβετ αναπαύεται στην τελευταία της κατοικία, μαζί με τον επί 73 χρόνια σύζυγό της Φίλιππο, στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Νωρίτερα, η σορός της Ελισάβετ Β’ είχε τοποθετηθεί στη βασιλική κρύπτη, αφού πρώτα αφαιρέθηκαν από το φέρετρο τα σύμβολα της εξουσίας – το στέμμα, η σφαίρα και το σκήπτρο. Στο ίδιο παρεκκλήσι έχουν ταφεί οι γονείς της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και η αδερφή της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα.

Έτσι η βασιλική οικογένεια έκανε μία ακόμη ανάρτηση με τα πρόσωπα που έχουν ταφεί στο συγκεκριμένο παρεκκλήσι…

This evening a Private Burial will take place in The King George VI Memorial Chapel at Windsor.



The Queen will be Laid to Rest with her late husband The Duke of Edinburgh, alongside her father King George VI, mother Queen Elizabeth The Queen Mother and sister Princess Margaret. pic.twitter.com/pwwZeKs02C