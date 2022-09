Χάος επικράτησε στην Αίθουσα του Oυέστμινστερ το βράδυ της Παρασκευής (16/9), όταν ένας άγνωστος άνδρας κινήθηκε γρήγορα προς το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ και το άγγιξε με αποτέλεσμα η ασφάλεια να τον ακινητοποιήσει άμεσα και στη συνέχεια η Αστυνομία να τον συλλάβει. Το επεισόδιο διαδραματίστηκε γύρω στις 10 το βράδυ (τοπική ώρα) μπροστά σε δεκάδες που περίμεναν στην ουρά για να αποτίσουν τα σέβη τους στην Ελισάβετ. Οπως αναφέρει η Guardian, ο άνδρας βγήκε από τη γραμμή, ανέβηκε στα σκαλιά και άγγιξε το φέρετρο προτού τεθεί υπό κράτηση από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Στιγμιότυπα από τη μετάδοση της επίσημης τελετής δείχνουν αξιωματικούς της ασφαλείας να καθηλώνουν τον ύποπτο στο έδαφος. «Η Διοίκηση Κοινοβουλευτικής και Διπλωματικής Προστασίας συνέλαβε έναν άνδρα στην αίθουσα του Γουέστμινστερ μετά από αναταραχή», σύμφωνα με ανακοίνωση της Σκότλαντ Γιαρντ. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό που χρειάστηκε η επέμβαση της ασφάλειας, δύο ημέρες που η σορός της 96χρονης Βασίλισσας έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Νωρίτερα χθες, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες που περίμεναν στη μεγάλη ουρά για να δουν το φέρετρο της βασίλισσας.

Η παρουσία της Αστυνομίας έχει αυξηθεί σε όλο το Λονδίνο καθώς πλήθη συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 96 ετών. Για την ενίσχυση της ασφάλειας της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ που θα κορυφωθεί με την ταφή της τη Δευτέρα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, έχουν δαπανηθεί περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μεταξύ πάνω από μια ημέρα θα πρέπει να περιμένει κάποιος για να φτάσει και να προσκυνήσει τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ στο Ουέστμινστερ Χολ μετά τη διακοπή που προηγήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην ουρά. Συγκεκριμένα, για κάτι περισσότερο από επτά ώρες τέθηκε σε ισχύ η παύση που ζήτησαν οι Αρχές της Βρετανίας για την προσέλευση στην ουρά προς το Oυέστμινστερ, όπου εκτίθεται σε προσκύνημα η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ. Λίγο πριν το κλείσιμο, η ουρά στους δρόμους του Λονδίνου έφτανε τα 8 χιλιόμετρα, ενώ η αναμονή ξεπερνούσε τις 14 ώρες. Πλέον, ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής ξεπερνάει τις 24.

Η τεράστια ουρά που έχει δημιουργηθεί στο Λονδίνο από το βράδυ της Τετάρτης, όταν και ξεκίνησε το προσκύνημα στη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ ακολουθεί τη νότια όχθη του ποταμού Τάμεση από το Παλάτι του Ουέστμινστερ, μέσω του Λάμπεθ, του Σάουθγουορκ και του Μπέρμοντσεϊ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η πρώτη γυναίκα που έφτασε να προσκυνήσει τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ περίμενε από το πρωί της Δευτέρας στην ουρά.

