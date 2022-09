Ένας φρουρός λιποθύμησε και έπεσε από την εξέδρα ενώ κρατούσε αγρυπνία δίπλα στο φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ, στο Παλάτι του Γουέστμινστερ.

Εκατοντάδες χιλιάδες πενθούντες έχουν κάνει ουρές για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στη μονάρχη μετά το θάνατό της στο Balmoral την Πέμπτη.

Οι πολίτες έμειναν άναυδοι όταν ένας φρουρός άρχισε να κουνιέται, λίγες στιγμές πριν καταρρεύσει. Ο άνδρας νωρίτερα είχε κατέβει για λίγο από το βάθρο πριν ξαναπάρει τη θέση του. Όμως, δευτερόλεπτα αργότερα, έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε προς τα εμπρός, προσγειώθηκε στο πέτρινο πάτωμα.

Η ζωντανή ροή διακόπηκε επίσης για αρκετά λεπτά καθώς η αστυνομία έσπευσε να βοηθήσει τον άνδρα.

Το φέρετρο της Βασίλισσας, το οποίο έχει τοποθετηθεί σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα που ονομάζεται catafalque, φυλάσσεται όλο το εικοσιτετράωρο από μονάδες του Sovereign’s Bodyguard, του Household Division ή του Yeoman Warders of the Tower of London.

Βασίλισσα Ελισάβετ: «Ουρές» 16 χιλιομέτρων και αναμονή 14 ωρών για το λαϊκό προσκύνημα

Χιλιάδες άνθρωποι, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, πέρασαν δίπλα από το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η σορός της μακροβιότερης μονάρχη της Βρετανίας εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο Ουέστμινστερ.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Λονδίνο από τη Σκωτία, όπου την περασμένη Πέμπτη η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών.

Περνώντας από τις δύο πλευρές του φερέτρου, το οποίο έχει τοποθετηθεί πάνω σε ένα επιβλητικό βάθρο, οι πολίτες – εμφανώς συγκινημένοι – έσκυβαν το κεφάλι σε ένδειξη σεβασμού και τα μάτια ορισμένων ήταν κόκκινα από το κλάμα.

Στο πλευρό της βασίλισσας στέκονταν άγρυπνοι φρουροί οι φύλακες του Πύργου του Λονδίνου (ευρέως γνωστοί ως Beefeaters) και οι στρατιώτες που εναλλάσσονται ανά λίγες ώρες.

Αναμονή 14 ωρών

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 750.000 άνθρωποι αναμένεται να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ μέχρι την κηδεία της, τη Δευτέρα.

Ατελείωτες ουρές σχηματίζονται κατά μήκος της νότιας όχθης του Τάμεση, φθάνοντας τα 16 χιλιόμετρα.

Ο 20χρονος Τόμας Χιουζ, ο οποίος περίμενε 14 ώρες στην ουρά μαζί με τον αδερφό του, δήλωσε ότι φθάνοντας τελικά δίπλα στο φέρετρο ένιωσε συγκλονισμένος: «Το κάνεις ως ένδειξη σεβασμού προς αυτήν τη γυναίκα… Και θεωρώ πως έχοντας περάσει από αυτήν τη διαδικασία, όταν πλέον φθάνει η στιγμή που περίμενες, τα συναισθήματα σε κατακλύζουν».

Στη συντριπτική τους πλειονότητα, όσοι περιμένουν υπομονετικά επί ώρες για να βρεθούν κοντά στο βασιλικό φέρετρο είναι Βρετανοί. Ωστόσο, ορισμένοι είναι τουρίστες που βρίσκονταν στο Λονδίνο σε αυτήν την ιστορική συγκυρία. Αντικρίζει κανείς ακόμη και μωρά στην αγκαλιά των γονιών τους.

Ένας από τους πρώτους που προσκύνησαν τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν ο Κένεθ Τέιλορ, ένας 72χρονος από το Ρέντινγκ της Αγγλίας, ο οποίος είχε έρθει μαζί με έναν γείτονά του και διανυκτέρευσε σε μια σκηνή στην ουρά. Με δάκρυα στα μάτια, δήλωσε ότι όταν αντίκρισε τη σορό της βασίλισσας, ένιωσε έναν κόμπο στον λαιμό. «Θα έλεγα ότι ήταν η βασίλισσα όλων των βασιλισσών», ψέλλισε.

Το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, θα επισκεφθεί σήμερα τη βασιλική κατοικία στο Σάντρινγκχαμ της ανατολικής Αγγλίας, για να δει από κοντά τα λουλούδια και τις αφιερώσεις που άφησαν εκεί χιλιάδες Βρετανοί.

Τα μέτρα ασφαλείας τη Δευτέρα, ημέρα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, θα είναι δρακόντεια. Βασιλείς και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από κάθε γωνιά του κόσμου θα βρεθούν στο Λονδίνο για το «ύστατο χαίρε» στην Ελισάβετ Β’ της Βρετανίας. Το πλήθος που θα παρακολουθήσει την τελετή αναμένεται να είναι ένα από το μεγαλύτερα που έχει δει ποτέ η χώρα.