Απειλεί ξανά ο Ερντογάν την Ελλάδα: Μπορεί να έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά

Δεν έχουν τέλος οι απειλές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον ίδιο να επαναλαμβάνεται προκειμένου να προκαλέσει εντυπώσεις!

Όπως έχω ξαναπεί, μπορεί να έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά, είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με αφορμή την ενημέρωση για το ταξίδι που θα κάνει σε βαλκανικές χώρες, ο γιαλαντζί σουλτάνος χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά τη φράση «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ» τον στίχο, δηλαδή, τραγουδιού του 1974 που παραπέμπει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «η Ελλάδα παίρνει τα μέτρα της» αναφερόμενος πιθανότατα στις πρόσφατες κινήσεις στο πεδίο των εξοπλισμών από την πλευρά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

«Η Ελλάδα θα αποφασίσει τι είδους σχέση θα έχει με την Τουρκία σκεπτόμενη καλύτερα. Πάντα λέω ότι μπορεί ξαφνικά να έρθουμε ένα βράδυ» είπε ο Ερντογάν.

'All of a sudden, we can come overnight,' President Erdogan reiterates warning to Greece