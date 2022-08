Μεξικό: Πανικός στους αιθέρες – Κινητήρας αεροπλάνου πήρε φωτιά εν ώρα πτήσης

Τρόμος επικράτησε σε πτήση από το Μεξικό προς το Λος Άντζελες, όταν ένας από τους κινητήρες του αεροπλάνου πήρε φωτιά αμέσως μετά την απογείωση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για πτήση της Viva Aerobus που αναχωρούσε από την Γκουανταλαχάρα για το Λος Άντζελες, η οποία χρειάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως λίγο μετά την απογείωση επειδή ένας από τους κινητήρες του τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ορισμένοι επιβάτες της πτήσης ανέφεραν ότι άκουσαν μια έκρηξη περίπου 10 λεπτά μετά την έναρξη της πτήσης.

Η τρομακτική εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε πανικό σε ορισμένους επιβάτες οι οποίοι ούρλιαζαν, έκλαιγαν ή προσεύχονταν.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενώ το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Η Viva Aerobus ερευνά το περιστατικό, αλλά εν τω μεταξύ εξέδωσε μια ανακοίνωση αποδίδοντας τη φωτιά σε «τριβή μετάλλων» στον κινητήρα.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS