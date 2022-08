Στην ανακοίνωσή της η FSB κατηγορεί την Ουκρανία, ενώ κατονομάζει μάλιστα και συγκεκριμένη γυναίκα, για την οποία λέει ότι εκτέλεσε το σχέδιο για τη δολοφονία του Αλεξάντρ Ντούγκιν, πριν διαφύγει στην Εσθονία.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο υποστηρίζει ότι φαίνεται η φερόμενη δολοφόνος της Ντάρια Ντούγκινα.

Σύμφωνα με την washingtonpost.com, η δράστιδα φέρεται να είναι η 43χρονη Ουκρανή Νατάλια Βοβκ που υπηρέτησε στο τάγμα Αζόφ, ενώ ταξίδεψε στη Ρωσία μαζί με την κόρη της.

Αρχικά, φαίνεται ότι η Βοβκ ανοίγει το καπό του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια ελέγχου και τα μαλλιά της είναι ανοιχτόχρωμα. Αργότερα, μπήκε στον ίδιο χώρο που διέμενε και η Ντούγκινα ως μελαχρινή, ενώ κατά την αποχώρησή της από τη Ρωσία, είχε το ίδιο χρώμα μαλλιών με αυτό κατά την είσοδό της στη Ρωσία.

Για κάποιο χρονικό διάστημα, η Βοβκ ακολουθούσε το θύμα της, για το οποίο χρησιμοποιούσε ένα Mini Cooper, στο οποίο άλλαξε τρεις φορές αριθμούς. Σύμφωνα με την έρευνα της FSB, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει ήδη πωληθεί στην Ουκρανία, με ουκρανικές πινακίδες, μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

FSB publish images of Ukrainian citizen Natalia Vovk's from entry to exit in Russia including pic of her Mini Cooper & changed hair color at time of entry and exit.



Vovk has been accused of killing Daria Dugina by Russia's FSB and fleeing to Estonia after the assassination. pic.twitter.com/bxO1imdPS9