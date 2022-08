Σικάγο: Οδηγός δολοφονεί τρεις πεζούς που λογομαχούσαν σε λεωφόρο – Σκληρό βίντεο

Με την προειδοποίηση ότι το βίντεο είναι ιδιαίτερα σκληρό, μεταδόθηκε από αμερικανικά δίκτυα ο θάνατος τριών νέων από αυτοκίνητο που «σκόπιμα» έπεσε επάνω τους, στις 5 τα ξημερώματα στο Σικάγο. Το τέταρτο μέλος της παρέας των 25άρηδων τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. «Τη μια στιγμή λογομαχούσαν και την επόμενη έπεφταν νεκροί», όπως μεταδόθηκε.

Οι σοκαριστικές εικόνες δείχνουν το όχημα να κάνει ελιγμό στοχοποιώντας την παρέα που είχε μόλις βγει από ένα από τα παλαιότερα μπαρ στο τετράγωνο 7000 της λεωφόρου South Jeffery του Σικάγο, στη γειτονιά South Shore.

Ο οδηγός που ανέβασε ιλιγγιώδη ταχύτητα εξαφανίστηκε.

To όχημα που προκάλεσε τους θανάτους βρέθηκε, ενώ αμερικανικά δίκτυα μετέδωσαν ότι σκότωσε τη μητέρα του και στη συνέχεια συνελήφθη.

Chicago - group of men fighting in the middle of the street at 5AM get mowed down by speeding driver. pic.twitter.com/6HhMkwpBVV