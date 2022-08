Νέα Υόρκη: Άλογο άμαξας κατέρρευσε κι ο οδηγός το χτυπούσε – Οργή περαστικών

Εξαντλημένο καθώς ήταν ένα άλογο άμαξας κατέρρευσε στο κέντρο του Μανχάταν ενώ ο οδηγός το χτυπούσε για να σηκωθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε την οργή των περαστικών αλλά και όσων είδαν το βίντεο που διαμαρτυρήθηκαν. τόσο για την απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στο ανύπορο ζώο όσο και για το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται άλογα για περιηγήσεις με άμαξα.

Σήκω! Σήκω! Σήκω! Έλα, σήκω, φώναζε ο οδηγός στο ζώο την ώρα που το χτυπούσε ενώ αυτό αντί να σταθεί όρθιο, έγειρε το κεφάλι του στην άσφαλτο.

As an equestrian this makes me uncomfortable. Why are horses being used in NYC for joy rides? They trot through the streets at risk of being blindsided by a vehicle & in this case the horse collapsed. We don’t know why but the carriage driver uses the reins to whip it to get up. pic.twitter.com/TDdLut6R8M