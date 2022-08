Φιέστα στήνει, στο λιμάνι της Μερσίνας, ο Ταγίπ Ερντογάν, για την έξοδο του τέταρτου πλωτού γεωτρύπανου της Τουρκίας, στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην ομιλία που παραχώρησε στην τελετή για τον απόπλου του Αμπντουλχαμίντ Χαν, ανέφερε ότι η νέα γεώτρηση στην οποία θα προχωρήσει το πλωτό αυτό γεωτρύπανο θα γίνει 55 χλμ ανοικτά της Αττάλειας.

Πρόσθεσε δε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι η περιοχή αυτή είναι εντός της κυριαρχίας της Τουρκίας οπότε «δεν έχουμε ανάγκη για άδεια από τον οποιονδήποτε».

H τελετή που ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας στο λιμάνι Τασούτζου της Μερσίνας πραγματοποιήθηκε σε ζωντανή μετάδοση από την τουρκική τηλεόραση που φιλοξενεί επικών τόνων ρεπορτάζ για τις δυνατότητες του.

Στα βόρεια της Κύπρου το «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν»

Στη φιέστα για τον απόπλου του τουρκικού γεωτρύπανου μιλά αυτή την ώρα ο Τούρκος πρόεδρος. Στην τοποθεσία Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Gazi Pasa, θα κατευθυνθεί το πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν», όπως ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται βόρεια της Κύπρου.

«Το γεωτρύπανό μας Αμπντούλ Χαμίτ Χαν είναι το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας. Ούτε οι μαριονέτες ούτε αυτοί που τραβούν τα νήματά τους θα μπορέσουν να μας εμποδίσουν να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στη Μεσόγειο», σημείωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας στη συνέχεια με σαφείς αιχμές για την Ελλάδα ότι «τουλάχιστον θα θυμούνται τον Εθνικό Αγώνα εδώ κι έναν αιώνα. Αλλά δεν πρέπει να φοβούνται. Αρχή μας είναι όχι μόνο να μην επιτρέπουμε το σφετερισμό των δικαιωμάτων μας, αλλά και να μην εποφθαλμιούμε τα δικαιώματα κανενός».

Η Τουρκία εξέδωσε και τη σχετική Navtex:

Tο γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» θα πραγματοποιεί έρευνες έως τις 7 Οκτωβρίου.

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDULHAMID HAN, HAKAN ILHAN, KUTSI ILHAN AND MURAT ILHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YORUKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

Ο χάρτης των ερευνών

Σήμερα δε πριν λίγο από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ανέβασε φωτογραφία του από την ώρα που πετούσε επάνω από το πλωτό γεωτρύπανο.

Λίγο νωρίτερα το πλοίο υποβλήθηκε στους τελευταίους ελέγχους, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu που επικαλείται την κρατική εταιρεία ενέργειας TPAO.

Το τέταρτο από τα πλοία γεωτρύπανα της γείτονος μπορεί να έχει πλήρωμα μέχρι 200 άτομα ενώ το μεγαλύτερο βάθος που μπορεί να φτάσει στην γεώτρηση είναι τα 12.200 μέτρα.

Έχει μήκος 238 μέτρα μήκος και πλάτος 42 μέτρα, πύργο ύψους 104 μέτρων και βάρος 68.000 τόνων σύμφωνα με το Anadolu.