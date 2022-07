Ξεκάθαρο μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για χάρτη Μπαχτσελί: Δεν αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία

Αυστηρό μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς την Τουρκία και τις επικίνδυνες επιδιώξεις της που βάζουν στόχο την κυριαρχία της Ελλάδας - Ξεκάθαρες οι ΗΠΑ, δεν αμφισβητείται η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας.

«Η θέση μας σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται», σημειώνει εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την δημοσιοποίηση από τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγίπ Ερντογάν τουρκικών χαρτών που απεικονίζουν πολλά νησιά του Αιγαίου αλλά και την Κρήτη ως τουρκικά εδάφη.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών για το εάν η Ουάσιγκτον ανησυχεί για την εμπέδωση ενός εθνικιστικού και αναθεωρητικού κλίματος στη γειτονική χώρα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε με τον πιο σαφή τρόπο ότι για τις ΗΠΑ η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται.

Συνεχίζοντας, επανέλαβε τη πάγια θέση της Ουάσιγκτον, η οποία καλεί τους δύο νατοϊκούς συμμάχους να εργαστούν με διπλωματικό τρόπο για την επίλυση των διαφορών τους και να απέχουν από ρητορική που μπορεί να οδηγήσει στην αναζωπύρωση των εντάσεων.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε τους συμμάχους μας να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

Γερμανία σε Τουρκία για τον χάρτη Μπαχτσελί: Απαράδεκτη οποιαδήποτε αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας

Ξεκάθαρη θέση υπέρ των ελληνικών συμφερόντων παίρνει ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, Ερνστ Ράιχελ, αναφορικά με το θέμα του άνευ προηγουμένου χάρτη δίπλα στον οποίο φωτογραφήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ειδικότερα, ο κ. Ράιχελ κοινοποίησε την χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλούσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να λάβει θέση για τον χάρτη που απεικονίζει ως τουρκικά το μισό Αιγαίο και την Κρήτη.

Ο κ. Ράιχελ τονίζει πως η γερμανική θέση είναι ξεκάθαρη σε αυτό το ζήτημα. “Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας είναι απαράδεκτη”, αναφέρει την ανάρτηση του στο Twitter.

The German position is clear: Any questioning of Greece‘s territorial integrity and sovereignty is unacceptable. https://t.co/SgpvCfvVvP