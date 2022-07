Πρέσβης Γερμανίας: Απαράδεκτη οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας

Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας είναι απαράδεκτη, τονίζει ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Έρνστ Ράιχελ, σε ανάρτησή του στο Twitter, μία ημέρα μετά την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον προκλητικό χάρτη που παρουσίασε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, όπου εμφανίζονται τα νησιά του Αν. Αιγαίου και η Κρήτη να ανήκουν στην Τουρκία.

«Το μήνυμα πως η θέση της Γερμανίας είναι σαφής: Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ελλάδας είναι απαράδεκτη» γράφει συγκεκριμένα στο tweet του ο Γερμανός πρέσβης.

Στην ανάρτησή του, ο πρέσβης της Γερμανίας παραθέτει τη χθεσινή απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα. «Προσέξτε καλά αυτόν τον χάρτη. Η Κρήτη, η Ρόδος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, όλα αυτά τα νησιά "απορροφημένα" από την Τουρκία. Ένα παραλήρημα από τους εξτρεμιστές ή η επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Ακόμη μία πρόκληση ή ο πραγματικός στόχος; Ο πρόεδρος Ερντογάν οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του απέναντι στις γελοιότητες του μικρότερου κυβερνητικού του εταίρου» είχε ανέφερε στην ανάρτησή του στο Twitter o Κ. Μητσοτάκης.

