Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Πούτιν - Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφορικά με τη Συρία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις μεταφορές σιτηρών.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν ζήτησε από τον Ρώσο ηγέτη να δημιουργηθεί ένας ασφαλής θαλάσσιος διάδρομος για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα, με βάση το σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών.

Όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι πρέπει να τελειώσει με μια «διαρκή και δίκαιη ειρήνη», προσθέτοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει στην αναζωογόνηση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων.

Για τη Συρία, ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της επέκτασης του διασυνοριακού μηχανισμού.

Η συνομιλία αυτή έρχεται την ώρα που οι τιμές τροφίμων έχουν χτυπήσει «κόκκινο» παγκοσμίως, καθώς έχουν δημιουργηθεί φόβοι για την επισιτιστική ασφάλεια του πλανήτη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

#BREAKING Turkish, Russian presidents discuss over phone developments in Syria, Ukraine war, establishment of safe corridors for grain export via Black Sea pic.twitter.com/gTnns02sq5