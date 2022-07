Μπόρις Τζόνσον: Προσπάθησε να διορίσει γυναίκα στο δημόσιο για να έχει ερωτική σχέση μαζί της – Ηχητικό ντοκουμέντο

Ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Βρετανίας, όμως τα σκάνδαλα που τον αφορούν συνεχίζονται και αυτή την φορά βγήκε στη δημοσιότητα ένα ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο παραδέχεται σε μία γυναίκα ότι ήθελε να την διορίσει στο δημόσιο για να έχει ερωτική σχέση μαζί της.

Σύμφωνα με τους βρετανικούς The Times, ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών όταν ήταν δήμαρχος Λονδίνου το 2008 επιχειρούσε να διορίσει νεαρή γυναίκα στο δημαρχείο ώστε να αναπτύξει μαζί της ερωτικό δεσμό.

Παρόλα αυτά, όλα σταμάτησαν από τον Κιτ Μαλθχάους, ο οποίος υποπτεύτηκε ότι κάτι πήγαινε λάθος.

Μάλιστα, η γυναίκα, η οποία πλέον είναι μητέρα και διατηρεί την ανωνυμία της, προσέγγισε τον Τζόνσον το 2017, με τον ίδιο να ομολογεί πως ήθελε να της δώσει δουλειά, μόνο και μόνο για να κάνει σχέση μαζί του, καθώς η γυναίκα εκείνη την περίοδο εργαζόταν ως εθελόντρια στους Συντηρητικούς.

Σημειώνεται, πως εκείνη την περίοδο ο Τζόνσον ήταν παντρεμένος και πατέρας 4 παιδιών, ενώ στο ηχητικό ντοκουμέντο παραδέχεται όλη την αλήθεια για την κατάχρηση εξουσίας που ήθελε να κάνει.

EXCLUSIVE: Boris Johnson lobbied for a public role for a young woman who says he abused his power to have a sexual relationship with her



The PM was confronted at the height of the #MeToo movement in 2017, when she told him she was still “shaken and upset”https://t.co/FZtujTL2D1 pic.twitter.com/h85BlqHRNw