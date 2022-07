Σίνζο Άμπε: Πέθανε μετά τη δολοφονική επίθεση ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε απεβίωσε, μετέδωσε σήμερα το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ο 67χρονος Άμπε εκφωνούσε ομιλία σε προεκλογική εκδήλωση κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Νάρα της δυτικής Ιαπωνίας όταν πυροβολήθηκε από έναν ένοπλο.

Δείτε τη στιγμή του πυροβολισμού

