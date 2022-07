Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Νονού και του Misery, Τζέιμς Κάαν

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 82 ετών, άφησε ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Τζέιμς Κάαν, σε ηλικία 82 ετών.

Γνωστός κυρίως από τους ρόλους του στον «Νονό» και το «Misery», με την Κάθι Μπέιτς, υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του αμερικανικού σινεμά.

Την είδηση έκανε γνωστή, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του ηθοποιού στα social media, η οικογένειά του.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



