Ουκρανία: Οι κάτοικοι της Μαριούπολης λαμβάνουν 5 λίτρα πόσιμου νερού την εβδομάδα

Στην κατεχόμενη από τα ρωσικά στρατεύματα πόλη της Μαριούπολης οι κάτοικοί της λαμβάνουν πέντε λίτρα πόσιμου νερού εβδομαδιαίως, ενώ για να βρεθούν στα σημεία διανομής πρέπει να πιάσουν θέση στη σειρά από νωρίς το πρωί. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

#Ukraine NOW Humanitarian catastrophe: Only 3% of #Mariupol residents have access to water that is collected everywhere, even in sewage wells #Unicef #UnitedNations pic.twitter.com/UlByZG1mrl



Επισημαίνεται ότι το πόσιμο νερό είναι ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα στην Μαριούπολη και ο κόσμος για να επιβιώσει, αντλεί νερό από λακκούβες και φρεάτια αποχέτευσης. Όμως το νερό αυτό είναι επικίνδυνο επειδή σε όλη την πόλη είναι διάσπαρτοι οι πρόχειροι τάφοι και παντού υπάρχουν σκουπίδια. Όλα αυτά διαβρώνουν το έδαφος και το νερό, αυξάνοντας τις πιθανότητες για λοιμώξεις από μολυσματικές ασθένειες.

«Εάν σ’ αυτές τις ελλείψεις προστεθεί και η έλλειψη κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης, η χρήση τέτοιων υγρών μπορεί να έχει θανατηφόρο κατάληξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου.

Only 3% of #Mariupol residents have access to water. They have to walk very long distances to the water collection points and endure long lines.

Water has become a luxury in the city. It is collected even from the sewage wells, - advisor to Mariupol mayor.



Russia brings torture pic.twitter.com/JJaOiOjhiV