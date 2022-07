Σκηνές τρόμου στο Ιλινόις: Πυροβολισμοί σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου - 6 νεκροί και 24 τραυματίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, ο έως τώρα τραγικός απολογισμός είναι έξι νεκροί και 24 σοβαρά τραυματίες, που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες.

Σε τραγωδία κατέληξε η παρέλαση της 4ης Ιουλίου στο Χάιλαντ Παρκ στο Ιλινόις , όταν έπεσαν πυροβολισμοί περίπου 10 λεπτά μετά την έναρξη της παρέλασης στις 10 π.μ. τη Δευτέρα, πλήττοντας άγνωστο αριθμό παρελαύνοντων και στέλνοντας εκατοντάδες ανθρώπους να τρέξουν για ασφάλεια.

Ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί ακόμη παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αστυνομικών, που “χτενίζουν” την περιοχή για τον εντοπισμό του. “Πολυάριθμοι αξιωματικοί των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ανταποκρίθηκαν και έχουν ασφαλίσει μια περίμετρο γύρω από το κέντρο του Χάιλαντ Παρκ”, προσθέτει ο δήμος. Ο δράστης που άνοιξε πυρ είναι “ενεργός”, όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος των αρχών σε συνέντευξη Τύπου.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι ακυρώθηκε η παρέλαση για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας και συμβούλευσαν τους πολίτες να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης.

NOW - Multiple people shot at July 4th parade in Highland Park, IL.pic.twitter.com/uJMkG2UhYF