Ιταλία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 14 αγνοούμενοι από την αποκόλληση στρώματος πάγου στις Άλπεις

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των ιταλικών αρχών, επτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας της χθεσινής αποκόλλησης μεγάλου στρώματος πάγου, στις Δολομιτικές ‘Αλπεις της περιφέρειας Τρεντίνο. Εννέα άνθρωποι τραυματίσθηκαν και οι αγνοούμενοι είναι δεκατέσσερις.

Στο μεταξύ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν σκάνερ θερμότητας, συνεχίζουν να πετούν στην περιοχή, προς εντοπισμό τυχόν επιζώντων. Τα μέλη της Πολιτικής Προστασίας είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στις κινήσεις τους, διότι λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει κίνδυνος νέας αποκόλλησης μέρους των παγετώνων.

Αργά το πρωί, οι επιχειρήσεις διακόπηκαν λόγω μεγάλης βροχόπτωσης που σημειώθηκε στην περιοχή. Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι μετέβη στο Τρεντίνο, αλλά δεν πέταξε με ελικόπτερο πάνω από την περιοχή του τραγικού συμβάντος, για να μην καθυστερήσει τις επιχειρήσεις εντοπισμού των αγνοουμένων. Πριν λίγο δήλωσε ότι «η κυβέρνηση της Ρώμης πρέπει να προβληματισθεί και να δράσει, με στόχο να μην ξανασυμβούν άλλες, παρόμοιες τραγωδίες».

«Η χώρα μας σήμερα πενθεί» είπε ο Ιταλός πρωθυπουργός, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τους συγγενείς των θυμάτων. O δήμαρχος του Τρέντο, τέλος, Φράνκο Ιανεσέλι, διερωτήθηκε με νόημα: «πρέπει να περιοριστούμε σε μια μοιρολατρική στάση ή να κάνουμε αμέσως ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας;».

In #Italy on Sunday, a chunk of an alpine glacier detached, sending snow and rubble hurtling down a popular trail on the #Marmolada mountain.



A rescue mission is underway using thermal drones to try and find survivors trapped under the ice.@VedikaBahl reports pic.twitter.com/Ooz6eruAuJ