Κοπεγχάγη: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από την ένοπλη επίθεση σε εμπορικό κέντρο

Αναζητούν περισσότερα στοιχεία για τον 22χρονο δράστη - Ενδείξεις ψυχικών προβλημάτων - Εν αναμονή περισσότερων στοιχείων καθώς δεν ήταν στο «ραντάρ» των Αρχών

Προς την κατεύθυνση του μοναχικού δράστη με ψυχικά προβλήματα «δείχνουν» τα πρώτα δεδομένα για το μακελειό στο εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης, όπου ένας 22χρονος Δανός εκτέλεσε τρία άτομα και τραυμάτισε πολλά ακόμη χρησιμοποιώντας στρατιωτικού τύπου τυφέκιο, στις 17.30 το απόγευμα της Κυριακής.

Η επίθεση προκάλεσε πανικό, με δεκάδες ή και εκατοντάδες να τρέχουν πανικόβλητοι εκτός του κτιριακού συγκροτήματος και άλλους να κλειδώνονται σε τουαλέτες, αποθήκες και όπου αλλού ήταν εφικτό, εντός των εμπορικών χώρων.

Η αστυνομία της Δανίας δεν έχει ακόμη αποκλείσει το σενάριο η επίθεση να έχει χαρακτηριστικά τρομοκρατικής ενέργειας, ωστόσο προς το παρόν όλα τα στοιχεία που παραθέτουν τα ΜΜΕ της χώρας δεν συντείνουν προς αυτό το σενάριο.

Ο 22χρονος συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση χωρίς να προβάλει αντίσταση, λίγο μετά την άφιξη στο σημείο των πρώτων αστυνομικών δυνάμεων. Σχηματίστηκε εναντίον του δικογραφία για τους φόνους και τους τραυματισμούς και σήμερα το πρωί θα μεταχθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Τα θύματά του ήταν ένας άνδρας περίπου 40-45 ετών και δύο νεαρά άτομα, η ακριβής ηλικία των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί σαφώς. Από τους τραυματίες της επίθεσης, τουλάχιστον τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και κινδυνεύει η ζωή τους.

Κατά την αστυνομία, ο δράστης δεν επεδίωκε να χτυπήσει συγκεκριμένα πρόσωπα. «Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να το υποστηρίζει και γνωρίζουμε ότι στα social media είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για το αν ο δράστης είχε ρατσιστικό ή άλλο κίνητρο. Αυτή την στιγμή απλώς δεν έχουμε στοιχεία για να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο», όπως είπε ο επικεφαλής της έρευνας Σόρεν Τόμασεν.

Η αστυνομία προληπτικά ανέπτυξε άμεσα μετά το χτύπημα ισχυρές δυνάμεις σε πολλά σημεία στην πρωτεύουσα, προκαλώντας μία δραματική αλλαγή της εικόνας της. Δύο ημέρες πριν, από εκεί είχε περάσει ο ποδηλατικός «Γύρος της Γαλλίας» προσελκύοντας πλήθος τουριστών και πολιτών σε πανηγυρικές εκδηλώσεις.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση αυτής της κλίμακας από τις 15 Φεβρουαρίου 2015, όταν μία σειρά επιθέσεων που σχετίζονταν με την ισλαμική τρομοκρατία άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και πέντε τραυματίες.

A frantic scene inside a #Copenhagen shopping mall after several people were shot today. Copenhagen police said that one person has been arrested in connection with the shooting at the Field’s shopping mall, which is close to the city’s airport. #Denmark pic.twitter.com/nQe2qYDLCf