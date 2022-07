Σοκάρει η Βέρα Πάου: Δέχτηκα συστηματική σεξουαλική κακοποίηση, το κρατούσα μυστικό 35 χρόνια

Σοκάρει με ανάρτηση της η Βέρα Πάου, ομοσπονδιακή τεχνικός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία όπως αποκάλυψε δέχτηκε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις από ανθρώπους του Ολλανδικού ποδοσφαίρου.

Όπως αναφέρει άρθρο στα dikaiologitika με μια ανάρτηση της προέβη σε αποκαλύψεις φωτιά η Βέρα Πάου, ομοσπονδιακή τεχνικός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία βρήκε το θάρρος μετά απο 35 ολόκληρα χρόνια όπως λέει να μιλήσει για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παίκτρια.

Η ανάρτηση της

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am



