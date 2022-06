Καναδάς: Ληστές ανοίγουν πυρ εναντίον αστυνομικών εν ώρα ληστείας – Νεκροί και οι δύο

Σκηνικό ταινίας θύμισε ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην πόλη Σάνιτς, στον δυτικό Καναδά.

Όπως αναφέρει άρθρο στο newsit.gr γύρω στις 11:00(τοπική ώρα), δύο οπλισμένοι άνδρες εισέβαλλαν σε υποκατάστημα της τράπεζας με την αστυνομία να επεμβαίνει για να τους σταματήσει και τελικά να δέχεται πυρ από τους δράστες.

Οι δυο δράστες έπεσαν νεκροί από την ανταλλαγή πυροβολισμών και έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οι καναδικές αρχές αναζητούν ακόμα έναν ύποπτο.

CONTENT WARNING. Bank robbery shootout in Victoria. Police are advising people near the Shelbourne BMO to shelter in place.#yyj pic.twitter.com/Z08CnqI9yH