Μακελειό στη Νορβηγία: Δύο νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε κλαμπ στο Όσλο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν το Σάββατο (25/06) από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης καθώς και σε κοντινούς δρόμους στο Όσλο, στην πρωτεύουσα της Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική δημοσίευση του Reuters, ένας ύποπτος που πιστεύεται ότι ήταν ο μοναδικός δράστης, συνελήφθη, δήλωσε η νορβηγική Αστυνομία στους δημοσιογράφους. Ο τόπος του εγκλήματος εκτεινόταν από την παμπ «London Pub» μέσω ενός γειτονικού κλαμπ και, στη συνέχεια, σε έναν κοντινό δρόμο όπου ο ύποπτος συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την έναρξη των πυροβολισμών, ανέφερε ο εκπρόσωπος των Αρχών, Τόρε Μπάρσταντ, στην εφημερίδα «Aftenposten».

Το «London Pub» είναι ένα δημοφιλές γκέι μπαρ και νυχτερινό κέντρο στο κέντρο του Όσλο. «Είδα έναν άνδρα να φτάνει με μια τσάντα, σήκωσε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί», ανέφερε ο δημοσιογράφος, Όλαφ Ρένεμπεργκ, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Νορβηγίας, NRK. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης. Επισημαίνεται ότι το Σάββατο (25/06) πρόκειται να παραγματοποιηθεί στο Όσλο η ετήσια παρέλαση της LGBTQ+ κοινότητας.

Μάλιστα, η αστυνομική διεύθυνση του Όσλο έγραψε σε σχετική ανάρτηση στο Twitter: «Δύο άνθρωποι επιβεβαιώνονται ως νεκροί».

Περίπου 14 άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, αρκετοί με σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την Αστυνομία. Ακόμα, ελικόπτερα πέταξαν πάνω από το κέντρο του Όσλο, ενώ σειρήνες ασθενοφόρων και περιπολικών ακούγονταν σε όλη την πόλη. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο δήλωσε ότι είχε τεθεί σε κόκκινο συναγερμό μετά τους πυροβολισμούς.

