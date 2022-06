Φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 950 οι νεκροί

Οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών που έπληξε σήμερα τα ξημερώματα το Αφγανιστάν έφτασαν τους 950, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας, ενώ πρόσθεσε ότι άλλοι 610 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Όπως παρουσιάζει άρθρο στο enikos.gr ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 44 χιλιόμετρα από την πόλη Χοστ (πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας), στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, και έγινε αισθητός σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, ως το Πακιστάν και την Ινδία, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Οι περισσότεροι θάνατοι εντοπίζονται στην επαρχία Πακτίκα, επισήμανε από την πλευρά του ο Μοχάμαντ Νασίμ Χακάνι επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών των Ταλιμπάν.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον ίδιο, νεκροί υπάρχουν στις ανατολικές επαρχίες Νανγκαρχάρ και Χοστ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών.

Ο σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη 01:00 τα ξημερώματα (23:30 ώρα Ελλάδας), την ώρα που πολλοί άνθρωποι κοιμόντουσαν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

«Δυστυχώς χθες το βράδυ σημειώθηκε ισχυρός σεισμός σε τέσσερις περιοχές της επαρχίας Πακτίκα, από τον οποίο σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εκατοντάδες συμπολίτες μας και καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια», ανέφερε ο Μπιλάλ Καρίμι, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, στο Twitter.

#BREAKING: As many as 280 people lost their lives and over 600 others were wounded following earthquake in #Paktika and #Khost province on Tuesday night, local officials told #BNA.

The death toll is likely to rise, local officials and residents said. pic.twitter.com/ca10Y8w476