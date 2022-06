Στιγμές τρόμου για 126 επιβάτες: Το αεροσκάφος έπιασε φωτιά μετά από πρόσκρουση κατά την προσγείωση

Ένα αεροπλάνο που μετέφερε περισσότερους από 100 επιβάτες τυλίχτηκε στις φλόγες κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι στις ΗΠΑ.

Προηγουμένως το αεροπλάνο είχε προσγειωθεί με την κοιλιά, προσκρούοντας πάνω σε ένα μικρό κτίσμα και έναν πύργο επικοινωνιών. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα.

Όπως αναφέρει άρθρο στο newsbeast.gr το αεροσκάφος μετέφερε 126 επιβάτες και 11 μέλη του πληρώματος.

Ο μηχανισμός προσγείωσης του αεροσκάφους παρουσίασε βλάβη. Το αεροπλάνο είναι της Red Air, ενός αερομεταφορέα χαμηλού κόστους που ιδρύθηκε μόλις πέρυσι στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με τη Daily Mail. Είχε αναχωρήσει από το Σάντο Ντομίνγκο με προορισμό το Μαϊάμι.

Close-up video of passengers getting off the plane | #ONLYinDADE pic.twitter.com/o3YyMU9mgx

«Νόμιζα ότι θα πέθαινα, πραγματικά» δήλωσε η Πάολα Γκαρσία, μία από τους επιβάτες, στο CBS Miami. «Υπήρχε ένας ηλικιωμένος άντρας δίπλα μου και τον αγκάλιαζα. Ήταν τρομερό», συμπλήρωσε.

«Ταρακουνιόμασταν και έσπασαν πολλά παράθυρα, και μετά όλα σταμάτησαν. Λίγες στιγμές αργότερα όμως ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς τα έξω επειδή υπήρχε φωτιά», συνέχισε.

