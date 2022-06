Μουντιάλ 2022: Στο Κατάρ απαγορεύεται το one-night stand

Όσοι φίλαθλοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν για το Κατάρ προκειμένου, εκτός από το να παρακολουθήσουν τους αγώνες του Μουντιάλ, να κάνουν και μια αχαλίνωτη ζωή με πάρτι και σεξ, καλύτερα να το ξεχάσουν

Το ανεξάρτητο εμιράτο της Μέσης ανατολής έχει τους δικούς του αυστηρούς νόμους, τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες και ένας από αυτούς είναι ότι απαγορεύεται το σεξ εκτός γάμου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται τα one night stand! Μάλιστα, εκείνος που θα συλληφθεί μπορεί να τιμωρηθεί μέχρι και με φυλάκιση 7 ετών.

Ένας μυστικός πράκτορας της αστυνομίας, μιλώντας στη «Daily Star», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Το σεξ είναι… εκτός μενού, εκτός αν έρχεστε ως ομάδα συζύγων. Σίγουρα δεν θα υπάρχουν one-night stands σε αυτό το τουρνουά. Πραγματικά δεν θα γίνει κανένα πάρτι. Όλοι πρέπει να προσέχουν, εκτός αν θέλουν να ρισκάρουν να κολλήσουν στη φυλακή. Υπάρχει ουσιαστικά απαγόρευση του σεξ σε ισχύ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά. Οι οπαδοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι».

