Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα δημαγωγεί και κλαίγεται στην διεθνή κοινότητα - Άμεση η απάντηση της Αθήνας

Τη σκυτάλη των προκλητικών δηλώσεων κατά της Ελλάδας πήρε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος βρίσκεται από το Σάββατο στα Κατεχόμενα.

Κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δημαγωγεί. «Κλαίγεται», είπε, «στη διεθνή κοινότητα ότι θα της επιτεθούμε».

«Η Ελλάδα επιδίδεται σε δημαγωγία, ανέντιμη ρητορική, δεν μπορεί να δώσει νόμιμη απάντηση στις επιστολές της Άγκυρας», ανέφερε ακόμα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, λέγοντας: «Ο Δένδιας είχε πει πριν την επίσκεψή του στην Άγκυρα ότι δεν θα πει κάτι αρνητικό και περιμέναμε ότι δεν θα το κάνει. Στην συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις. Και το λέω αυτό για να δείξω ποιος έχει αρνητική συμπεριφορά. Δεν περιμέναμε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να μας εγκωμιάσει στο Κογκρέσο ή στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Greece engaging in demagoguery, dishonest rhetoric, cannot give legal response to Ankara's letters, says Turkish foreign minister