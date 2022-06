Ουκρανία: Στο Κίεβο για δεύτερη φορά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στο Κίεβο βρίσκεται για δεύτερη φορά η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως ανέφερε με ανάρτησή της στο twitter, σύμφωνα με άρθρο στο newsbeast.gr .

«Με τον Πρόεδρο Ζελένσκι θα κάνουμε απολογισμό του κοινού έργου που απαιτείται για την ανοικοδόμηση και της προόδου που σημείωσε η Ουκρανία σχετικά με την ευρωπαϊκή της πορεία» σημείωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

The people of Ukraine are showing incredible strength and stamina.



Today I’m in Kyiv to continue discussions on our efforts to support in rebuilding your beautiful country.



And the process of advancing on the path. https://t.co/C0Cij7Evpt