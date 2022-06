Σοκαρισμένος ο Τζόνσον από τις θανατικές καταδίκες δύο Βρετανών – Μόσχα: Υστερική η αντίδραση της Βρετανίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είναι σοκαρισμένος από τις καταδίκες σε θάνατο δύο Βρετανών από φιλορώσους αυτονομιστές στην Ουκρανία, ανέφερε σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ, λέγοντας ότι το Λονδίνο συνεργάζεται με το Κίεβο για να απελευθερωθούν.

«Ο πρωθυπουργός είναι σοκαρισμένος από την καταδίκη αυτών των ανδρών», είπε ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού σε δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι το Λονδίνο «υποστηρίζει την Ουκρανία στις προσπάθειές της να τους απελευθερώσει».

Σύμφωνα με άρθρο στο topontiki.gr το Λονδίνο τόνισε ότι δίνει προτεραιότητα σε συνομιλίες με την Ουκρανία και όχι με τη Ρωσία για την κατάσταση των δύο κρατούμενων Βρετανών που καταδικάστηκαν σε θάνατο από δικαστήριο της αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (DPR) στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

«Τους παρέχεται προστασία βάσει της Σύμβασης της Γενεύης ως μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, γι’ αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να προσπαθήσουμε να τους απελευθερώσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε».

Οι δύο Βρετανοί, ο Έϊντεν Άσλιν και ο Σον Πίνερ, όπως και ο Μαροκινός Σααντούν Μπραχίμ κρίθηκαν ένοχοι για «μισθοφορικές δραστηριότητες και για τη διάπραξη ενεργειών που είχαν στόχο την κατάληψη της εξουσίας και την ανατροπή της συνταγματικής τάξης» στην DPR.

Η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας καταδίκασε την ποινή που επιβλήθηκε στους δύο Βρετανούς κάνοντας λόγο για μια κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης και έθεσε το θέμα στον Ουκρανό ομόλογό της Ντμίτρι Κουλέμπα σε μια τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα.

Οι δύο υπουργοί «συζήτησαν τις προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται από φιλορώσους. Η απόφαση εναντίον τους αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης», υπογράμμισε η Τρας σε ανάρτηση στο Twitter.

Spoke with Ukrainian FM DmytroKuleba to discuss efforts to secure the release of prisoners of war held by Russian proxies. The judgement against them is an egregious breach of the Geneva convention.



The UK continues to back Ukraine against Putin’s barbaric invasion. pic.twitter.com/DyKZAP4HA6