Εγκαινιάστηκε η πρώτη οδική γέφυρα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας

Η Ρωσία και η Κίνα εγκαινίασαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία συνδέει πάνω από τον ποταμό Αμούρ τις πόλεις Χέιχε (επαρχία Χεϊλόνγκτζιανγκ) και Μπλαγκοβέστσενσκ (ρωσική Άπω Ανατολή).

Η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί εδώ και δύο χρόνια, αλλά τα εγκαίνιά της είχαν αναβληθεί λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Η έναρξη αυτού του μακροχρόνιου σχεδίου, για το οποίο η πρώτη συμφωνία χρονολογείται από το 1995, συμβολίζει την προσέγγιση και την αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στις δύο χώρες.

The FIRST China-Russia highway bridge, from Heihe, to the Russian city Blagoveshchensk, has opened to traffic on Friday. It will open a new global transportation channel between NE China and Russian Far East. pic.twitter.com/Q8EMY1j9vm

Σύμφωνα με άρθρο στο topontiki.gr το δημόσιο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti δημοσιοποίησε βίντεο από τα εγκαίνια της γέφυρας αυτής που είναι κόκκινη και λευκή, το οποίο δείχνει να περνούν τα πρώτα φορτηγά εν μέσω πυροτεχνημάτων.

Η κατασκευή της γέφυρας αυτής μήκους ενός χιλιομέτρου και μόνον δύο λωρίδων κυκλοφορίας στοίχισε περίπου 19 δισεκατομμύρια ρούβλια (300 εκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων 14 δισεκατομμύρια για τη ρωσική πλευρά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

First road bridge between Russia and China opened: 8 China-bound Russian trucks from the Gazprom Helium Service fleet crossed the bridge via the Kani-Kurgan-Heihe checkpoint. From the Chinese side, 8 trucks with car tires and components for electrical equipment set off for Russia pic.twitter.com/2CuJjA8BBt