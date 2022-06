Το Λονδίνο καταδικάζει την απόφαση για τη θανατική ποινή σε δύο Βρετανούς

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως το Λονδίνο ανησυχεί βαθιά για τις θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν στους δύο Βρετανούς, σημειώνοντας ότι θα εργαστεί για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας καταδίκασε σήμερα τις θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν σε δύο Βρετανούς από δικαστήριο της υποστηριζόμενης από τη Ρωσία «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» χαρακτηρίζοντάς την «απόφαση-παρωδία».

«Καταδικάζω απόλυτα την καταδίκη της Έϊντεν Άσλιν και του Σον Πίνερ, τους οποίους κρατούν Ρώσοι πληρεξούσιοι στην ανατολική Ουκρανία», έγραψε στο Twitter. «Είναι αιχμάλωτοι πολέμου. Αυτή είναι μια ψεύτικη δικαστική απόφαση χωρίς καμία απολύτως νομιμότητα».

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.



They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.



My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.