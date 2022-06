ΗΠΑ: Άνοιξαν τρύπες στο ταβάνι των κελιών και το έσκασαν από τη φυλακή

Τρεις κρατούμενοι σε φυλακή του Μιζούρι δραπέτευσαν, αφού άνοιξαν τρύπες στη γύψινη οροφή των κελιών τους και σύρθηκαν μέχρι μια μεταλλική θυρίδα που οδηγούσε στον έξω κόσμο.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο το topontiki.gr οι τρεις άνδρες, ο Λανς Στίβενς, 29 ετών, ο Μάθιου Κρόφορντ, επίσης 29 ετών και ο Κρίστοφερ Μπλέβινς, 37, δραπέτευσαν από τη φυλακή της κομητείας Μπάρι στο Κάσβιλ, πιθανότατα νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Είναι άγνωστο πότε αντιλήφθηκαν οι φύλακες την απουσία τους. Γνωρίζονταν μεταξύ τους και θεωρούνται «ένοπλοι και επικίνδυνοι» ανέφερε ο σερίφης του Μπάρι, Ντάνι Μπόιντ.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δραπέτες έλαβαν κάποια βοήθεια από το προσωπικό της φυλακής ή από άλλους κρατούμενους.

‘Dangerous’ inmates on run days after cutting through jail ceiling, Missouri cops say https://t.co/lqS4jcqBVQ