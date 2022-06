Συναγερμός στο Λονδίνο: Εκκενώθηκε η πλατεία Τραφάλγκαρ – Αναφορές για δυνατό κρότο

Στην εκκένωση της πλατεία Τραφάλγκαρ προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Λονδίνου, έπειτα από αναφορές για τον εντοπισμό ύποπτου πακέτου.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Στην περιοχή βρίσκονται και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, εκκενώθηκε η πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο από την αστυνομία εν μέσω αναφορών για εντοπισμό ύποπτου πακέτου, ενώ συνεχίζονται οι εορτασμοί για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η πλατεία βρίσκεται σχεδόν 1 χιλιόμετρο μακριά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

@MetPoliceEvents have evacuated #TrafalgarSquare @JaneHillNews just broke this news live across @BBCNews we are at our live point waiting for more updates - stayed tuned to #QueensJubilee https://t.co/bdXCLzTvje pic.twitter.com/k8b9oaaKOK

Officers are currently at #TrafalgarSquare where they have evacuated the scene. Please do not travel to the area.



Updates to follow.