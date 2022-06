Η βασίλισσα Ελισάβετ επευφημήθηκε στον εξώστη των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ

Η βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίσθηκε σήμερα στον εξώστη των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ κατά την πρώτη ημέρα των εορτασμών για τα 70 χρόνια της βασιλείας της, επευφημούμενη από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στα ανάκτορα στο Λονδίνο.

Η 96χρονη βασίλισσα, ντυμένη μ' ένα σύνολο χρώματος γαλάζιου προς μωβ, στεκόταν ακίνητη και στηριζόταν σ' ένα μπαστούνι. Συνοδευόταν από τον δούκα του Κεντ, έναν εξάδελφό της που είναι συνταγματάρχης του σώματος των Scots Guards, της Σκωτσέζικης Φρουράς, ενός από τα επίλεκτα συντάγματα της βρετανικής βασιλικής φρουράς.

Η βασίλισσα επρόκειτο να εμφανιστεί και πάλι στον εξώστη λίγο αργότερα για μια υπέρπτηση αεροπλάνων της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, της RAF, αυτή τη φορά συνοδευόμενη από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που έχουν επίσημα καθήκοντα και από τα παιδιά τους.

Her Majesty The Queen, the first Monarch in British history to celebrate a Platinum Jubilee.



To mark the beginning of the #PlatinumJubilee Celebration Weekend, a new portrait of The Queen has been released.



Ranald Mackechnie pic.twitter.com/nmQFf2Zpmy