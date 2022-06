Κωνσταντινούπολη: Σκληρό βίντεο με άνδρα να αυτοπυρπολείται μπροστά σε περαστικούς

Ένα πολύ σκληρό θέαμα αντίκρισαν όσοι βρίσκονταν στον Πύργο του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο άνδρας φλέγεται και πέφτει στο έδαφος, ενώ λίγα λεπτά μετά ένας άλλος κύριο από κατάστημα βγαίνει με πυροσβεστήρα και σβήνει τη φωτιά.

Σύμφωνα με άρθρο στο newsbeast.gr όταν έφτασαν στο σημείο οι γιατροί το θύμα είχε τις αισθήσεις του. Όσοι βρέθηκαν στο σημείο κατήγγειλαν την αδιαφορία του κόσμου. «Αυτοπυρπολήθηκε στον Πύργο του Γαλατά. Μπροστά ήταν παιδιά, άτομα που τράβαγαν selfies και τουρίστες που συνέχιζαν να πίνουν τον καφέ τους» έγραψε ένας χρήστης του Twitter. Ακόμα οι Αρχές δεν έχουν γνωστοποιήσει πόσο σοβαρά είναι τα εγκαύματα του άνδρα.

NEW - Man wearing a Grim reaper costume set himself on fire in front of the Galata Tower in Istanbul, Turkey.pic.twitter.com/TjbFKjLnmj