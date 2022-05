Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν: Θα θάψουμε τους σύγχρονους Βυζαντινούς

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 569η επέτειο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Στο αεροδρόμιο Αττατούρκ βρέθηκαν περισσότεροι από 500 χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως της νέας γενιάς για την οποία όπως τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, είναι ιδιαίτερα περήφανος.

Μίλησε για την νέα γενιά της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους εθνικούς στόχους που έχει βάλει για το όραμα του 2053 για μια ισχυρή και ενωμένη Τουρκία. Όπως είπε, πρέπει να είναι ενωμένοι οι Τούρκοι και ότι τα εθνικά συμφέροντα της χώρας είναι πιο σημαντικά από την πολιτική. Όπως οι πρόγονοι μας έθαψαν το Βυζάντιο, ας ελπίσουμε ότι σήμερα χτίζοντας το όραμα μας για το 2053 καταφέρουμε και εμείς να βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τους σημερινούς Βυζαντινούς που στήνουν ίντριγκες εναντίον μας, τόνισε.

“Ο Σουλτάνος ​​Μεχμέτ ο Πορθητής δεν είναι μόνο ο κατακτητής της Κωνσταντινούπολης, είναι επίσης ο κατακτητής της Σερβίας, της Πελοποννήσου, της Αθήνας, της Βλαχίας, της Μολδαβίας, της Βοσνίας, της Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας” κατέληξε.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στον πόλεμο της Ουκρανίας λέγοντας ότι η κατάσταση μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας πρέπει να σταματήσει. Διερωτήθηκε τι πρέπει να κάνει η Τουρκία απέναντι σε αυτό και απάντησε ότι πρέπει να σταματήσει την αιματοχυσία. Μίλησε και για την Λωρίδα της Γάζας όπου γίνονται και εκεί, όπως είπε αιματοχυσίες.

«Λέμε στοπ στη Λιβύη, τη Συρία, το Ιράκ, τη Μεσόγειο και το Αιγαίο», τόνισε προκλητικά ο Τούρκος πρόεδρος ενώ για τον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι λέμε στοπ στην Κριμαία.

Μπροστά από το βήμα στο οποίο απευθύνει την ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος, στέκονται άντρες οι οποίοι φορούν παραδοσιακές στρατιωτικές στολές της Οθωμανικής περιόδου. Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, η Κωνσταντινούπολη ήταν η αγαπημένη πόλη του προφήτη Μωάμεθ και και για αυτό κατακτήθηκε και «έπεσε» από τα χέρια των Βυζαντινών.

Μπαχτσελί: Επίθεση στους αχρείους που θέλουν να μετατρέψουν την Αγία Σοφία σε εκκλησία

Στην κακόγουστη φιέστα επ’ αφορμή της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης μίλησε μετά τον τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν ο κυβερνητικός εταίρος του, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος χαρακτήρισε τους Έλληνες αχρείους!

“Μετά από αυτή την ημερομηνία, το 1453, η εχθρότητα προς τους Τούρκους και το Ισλάμ εξαπλώθηκε κατά κύματα στην Ευρώπη και ο αιωνόβιος αγώνας για την εκδίωξη των Τούρκων πρώτα από την Κωνσταντινούπολη και μετά από την Ανατολία συνεχίστηκε μέχρι σήμερα” τόνισε στην ομιλία του.

“Το μεγάλο τουρκικό έθνος θα σταθεί μέχρι τέλους, με συνείδηση ​​κατάκτησης και επίθεσης, ενάντια στους αχρείους που προσπαθούν να μετατρέψουν την Istanbul σε Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφία σε εκκλησία και τη χώρα μας σε βυζαντινή επικράτεια και σε αυτούς που κατηγορούν τους προγόνους μας ως δολοφόνους” κατέληξε.

