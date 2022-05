ΝΥΤ για τον μακελάρη του Τέξας: Προσέγγιζε εφήβους από την Καλιφόρνια μέχρι και την Ελλάδα

Nέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 18χρονο Σαλβαδόρ Ράμος που σκόρπισε τον θάνατο στο Τέξας.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο νεαρός προσέγγιζε εφήβους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιδείκνυε τα όπλα του προκαλώντας συχνά τρόμο. Οι «επαφές» του ξεπερνούσαν τα σύνορα των ΗΠΑ .

«Μέσω της πλατφόρμας Yubo έφηβοι από την Καλιφόρνια έως την Ελλάδα είπαν ότι είχαν αλληλεπιδράσει με τον Ράμος» αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.



Αρκετά παιδιά που ακολουθούσαν τον Ράμος στο Instagram είπαν ότι τον είχαν γνωρίσει για πρώτη φορά σε ιστοτόπους σχεδιασμένους να συνδέουν αγνώστους, συμπεριλαμβανομένου του Yubo, μιας εφαρμογής που επιτρέπει στους ανθρώπους να μεταδίδουν ζωντανά βίντεο ο ένας στον άλλο.

Ο 18χρονος διατηρούσε διαδικτυακή επαφή με μία 15χρονη από την Γερμανία, την οποία ενημέρωσε για την επίθεση στη γιαγιά του και για το μακελειό που θα ακολουθούσε στο σχολείο.

Ο Ράμος γιόρτασε τα 18α γενέθλιά του πριν δέκα μόλις μέρες. Για να τα γιορτάσει, πήγε και αγόρασε ένα AR-15, ενώ κάλεσε και τη 15χρονη κοπέλα για να της δείξει το νέο του απόκτημα.

Η Cece οπως είναι το ψευδώνυμό της, είπε ότι ο μακελάρης του Τέξας, σε προηγούμενες συνομιλίες τους, της είχε αναφέρει ότι είχε κακές σχέσεις τόσο με τη μητέρα του όσο και με τη γιαγιά του και ότι είχε προηγουμένως γρονθοκοπήσει τη μεγαλύτερη αδερφή του, κλώτσησε τη γιαγιά του και έσπρωξε μια πρώην κοπέλα του.

Οι δυο τους φέρεται να μίλησαν το πρωί του πυροβολισμού, λίγο πριν ο Ράμος ξεκινήσει την επίθεσή του. Κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσης, η Cece ισχυρίζεται πως ο 18χρονος της έδειξε την ολόμαυρη στολή του.

«Ετοιμάζομαι να κάνω κάτι σε αυτήν» έγραψε στην Cece, ισχυριζόμενος ότι περίμενε τη γιαγιά του. Στη συνέχεια, λίγα λεπτά αργότερα, ο δράστης του μακελειού έστειλε άλλο ένα μήνυμα: «Μόλις πυροβόλησα τη γιαγιά μου στο κεφάλι» ακολουθούμενο από «Πάω να γαζώσω ένα δημοτικό σχολείο».

Η κοπέλα δήλωσε στους Times ότι ενώ διάβασε τα μηνύματα όταν τα έστειλε ο Ράμος, δεν ήταν σίγουρη αν έπρεπε να τον πιστέψει. Στη συνέχεια, ώρες αργότερα, μόλις είδε τις ειδήσεις, λέει ότι επικοινώνησε με τις αμερικανικές αρχές. «Ίσως θα μπορούσα να είχα αλλάξει το αποτέλεσμα» δήλωσε συντετριμμένη. «Απλά δεν μπορούσα ποτέ να μαντέψω ότι θα το έκανε πραγματικά αυτό».

