Ο μακελάρης του Τέξας αλληλεπιδρούσε και με εφήβους στην Ελλάδα, γράφουν οι New York Times

Ο ένοπλος που σκότωσε 19 παιδιά και δύο δασκάλες σε σχολείο στην πόλη Ουβάλντε του Τέξας είπε σε μια γνωριμία του μέσω του διαδικτύου ότι είχε μόλις πυροβολήσει τη γιαγιά του και επρόκειτο «να πυροβολήσει σε ένα δημοτικό σχολείο, λίγο προτού προχωρήσει στο μακελειό που συγκλονίζει τις ΗΠΑ.

Μια 15χρονη από τη Γερμανία, η οποία ζήτησε να κατονομαστεί μόνο με το ψευδώνυμο Cece είπε σε μια συνέντευξή της ότι είχε γνωρίσει τον Σαλβαδόρ Ράμος περίπου δύο εβδομάδες πριν στο Yubo, μια εφαρμογή που επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν livestream με ξένους και μέσω του οποίου έφηβοι από την Καλιφόρνια μέχρι την Ελλάδα είπαν ότι είχαν αλληλεπιδράσει με τον δράστη, γράφουν οι New York Times.

Ο Ράμος έγινε 18 ετών στις 16 Μαΐου και το κορίτσι είπε πως της είχε κάνει βιντεοκλήση τις ημέρες κοντά στα γενέθλιά του από ένα μαγαζί με όπλα, όπου της είπε ότι αγόραζε ένα AR-15.

