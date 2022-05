Μακελειό στο Τέξας: Θρήνος για τα παιδιά που δολοφονήθηκαν στο δημοτικό σχολείο

Δεκαεννιά παιδιά και δύο δασκάλες είναι ο τραγικός απολογισμός της νέας μεγάλης σφαγής σε δημοτικό σχολείο της Αμερικής. Δράστης του μακελειού στο Τέξας είναι ένας νέος μόλις 18 ετών, που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών…

Σύμφωνα με άρθρο στο newsit.gr οι ΗΠΑ φαντάζουν αδύναμες απέναντι στον εφιάλτη των mass shooting και ανίκανες να αντιμετωπίσουν την ανεξέλεγκτη οπλοκατοχή. Μικρά παιδιά ηλικίας μέχρι 10 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο στο μακελειό του Τέξας, ενώ δύο δασκάλες της τέταρτης τάξης έπεσαν επίσης νεκρές.

Ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος το μεσημέρι της Τρίτης πυροβόλησε τη γιαγιά του και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το δημοτικό Robb στην κοινότητα Ουβάλντε. Εκεί μπήκε τουλάχιστον μέσα σε μια από τις τάξεις και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως….



Σύμφωνα με συμμαθητή του Ράμος ο δράστης είχε φοιτήσει στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε καταφέρει να τελειώσει το Λύκειο.

Ο συμμαθητής του δήλωσε ότι κατά τα σχολικά του χρόνια έπεφτε θύμα άγριου bullying για τα ρούχα του και την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους, με αποτέλεσμα να μην πηγαίνει στο σχολείο και εν τέλει να τα παρατήσει. Το γεγονός ότι δεν είχε καταφέρει να τελειώσει το σχολείο ήταν ένα από τα θέματα που ερχόταν συχνά σε ρήξη με τη γιαγιά του.

Εικάζεται ότι πριν το μακελειό ο Ράμος είχε έναν ακόμα καυγά με τη γιαγιά, την πυροβόλησε και έτρεξε στο σχολείο για να ολοκληρώσει το φονικό έργο του.

H στιγμή που ο Ράμος μπαίνει στο σχολείο:

This is a short clip of the suspected shooter! Robb Elementary School in Uvalde

14 students, one teacher killed in Texas elementary school shooting | Watch the full video https://t.co/7uQnj2Fkht pic.twitter.com/hpy2UXffg9