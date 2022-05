Ιράν: Νεκροί, τραυματίες και δεκάδες εγκλωβισμένοι από κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου

Κτήριο κατέρρευσε στο Ιράν, με αποτέλεσμα τον θάνατο αγνώστου αριθμού ατόμων, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν σύμφωνα με πληροφορίες εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (23.05.2022) στο Αμπαντάν του Ιράν μετά την κατάρρευση 10ώροφου κτιρίου. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 80 εγκλωβισμένους, ενώ 21 τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση κτιρίου

«Τμήματα του 10όροφου κτιρίου Metropol, που βρίσκεται στο Abadan, πρωτεύουσα της επαρχίας Khuzestan, κατέρρευσαν», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στο Ιράν, σημειώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις ήταν ακόμη υπό κατασκευή.

Ένας πρώτος απολογισμός – όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ – αναφέρει πέντε νεκρούς, είκοσι τραυματίες και τουλάχιστον ογδόντα εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίος το κτίριο κατέρρευσε. Βίντεο με τις εικόνες καταστροφής έχουν αρχίσει να κάνουν ήδη τον γύρο των social media.

