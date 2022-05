Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί στο μετρό - Ένας νεκρός

Άνδρας άνοιξε πυρ στο μετρό της Νέας Υόρκης σκοτώνοντας έναν επιβάτη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία ένας άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστου το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) σε συρμό του μετρό στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας πυροβόλησε το θύμα στο στήθος καθώς επέβαινε στο τρένο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που άνοιξε πυρ στον σταθμό του μετρό, ενώ οι πρώτες περιγραφές κάνουν λόγο για άνδρα που φορούσε κουκούλα.

Breaking News: A man was shot and killed Sunday morning on a subway train in Lower Manhattan, police said. The victim was shot in the chest while riding a northbound Q train that was pulling into the Canal Street station. https://t.co/qlwtq4Ky0M