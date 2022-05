SOS επιστημόνων για το Νερό: Ωρολογιακή βόμβα η λειψυδρία

Το νερό-νεράκι θα πούμε σε λίγα χρόνια αν δεν πάρουμε μέτρα, καθώς εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής τα μεγάλα αστικά κέντρα θα ξεμείνουν από πόσιμο, φρέσκο νερό, προειδοποιεί η βρετανική οργάνωση Christian Aid.

Όπως παρουσιάζεται σε άρθρο στο topontiki.gr η έκθεση που δημοσιοποίησε η οργάνωση για την διεθνή ανάπτυξη είναι σοκαριστική, επισημαίνοντας ότι οι μεγαλουπόλεις σε όλο τον κόσμο γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες, εν μέρει και εξαιτίας της μετεγκατάστασης πληθυσμών που ζουν σε παραθαλάσσιες ζώνες τις οποίες απειλή η άνοδος της στάθμης των θαλασσών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων για την προστασία των υδάτινων πόρων εντείνει το πρόβλημα της λειψυδρίας.

Στο Ντακάρ του Μπαγκλαντές χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την πόλη επειδή η άνοδος της στάθμης των θαλασσών απειλεί την πρωτεύουσα, άρα η πόλη δεν θεωρείται πλέον βιώσιμη, επισημαίνει η Christian Aid.

Και την ίδια ώρα στο Νέο Δελχί μοιράζουν το νερό με το δελτίο, ενώ πολλές πόλεις της Ινδίας πλήττονται από καύσωνες. Αυτή είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Κοινός παρονομαστής και στις δύο περιπτώσεις ότι τα αστικά κέντρα γίνονται μη βιώσιμες πόλεις.

