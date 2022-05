Συντριβή Boeing στην Κίνα: Σκόπιμη φαίνεται πως ήταν η βουτιά του αεροσκάφους με 132 επιβάτες

Οι ερευνητές που ψάχνουν απαντήσεις για τη συντριβή του αεροσκάφους της China Eastern Airlines στις 21 Μαρτίου, εξετάζουν τις κινήσεις του πληρώματος, καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία για κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ανέφεραν δυο άτομα με γνώση του θέματος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα αεροπορική τραγωδία εδώ και 28 χρόνια για την Κίνα. Το Boeing 737-800 συνετρίβη στα βουνά στην περιοχή Κουανγκσί της νότιας Κίνας, χάνοντας απότομα ύψος και παρασέρνοντας στον θάνατο 123 επιβάτες και 9 μέλη του πληρώματος.

BREAKING: A China Eastern Airlines Boeing 737 airline flight MU5735 with 133 people on board crashed in Tengxian County, Wuzhou, Guangxi. pic.twitter.com/23kEiQoRDQ