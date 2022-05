Ουκρανία: Έπεσε η Μαριούπολη μετά από 83 ημέρες. Παράδοση του Αζόφσταλ με διεθνείς εγγύησεις

Οι Ρώσοι ελέγχουν πλέον μία στρατηγική πόλη

Μετά από 83 ημέρες «έπεσε» η Μαριούπολη που αποτελούσε στόχο των ρωσικών δυνάμεων από την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε την Τρίτη ότι εργάζεται για την εκκένωση όλων των εναπομεινάντων στρατευμάτων από το τελευταίο τους προπύργιο στο πολιορκημένο λιμάνι της Μαριούπολης, παραχωρώντας τον έλεγχο της πόλης στη Ρωσία μετά από μήνες βομβαρδισμών.

Η εκκένωση εκατοντάδων μαχητών, πολλοί τραυματίες, σε πόλεις που ελέγχονται από τη Ρωσία, πιθανότατα σήμανε το τέλος της μεγαλύτερης και αιματηρότερης μάχης του πολέμου της Ουκρανίας και μια σημαντική ήττα για την Ουκρανία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνει την αποχώρηση των μαχητών, με τη Ρωσία να λέει πως παραδόθηκαν.

Την ανακοίνωση για την πτώση του Azovstal, που σημαίνει και πτώση της Μαριούπολης ουσιαστικά, έκανε το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας και επιβεβαίωσαν οι φιλορώσοι αυτονομιστές που έκαναν λόγο για “παράδοση”, ενώ και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

“Κατά το τελευταίο 24ωρο, 265 μαχητές κατέθεσαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν, περιλαμβανομένων 51 σοβαρά τραυματισμένων”, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο προσθέτοντας ότι όσοι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ, μιας πόλης στην ανατολική Ουκρανία.

