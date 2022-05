ΗΠΑ: Πολλαπλοί πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο – Τουλάχιστον 10 νεκροί

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, έπειτα από επίθεση ενόπλου σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Μπάφαλο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση του ενόπλου. Ο ύποπτος ως δράστης της ένοπλης επίθεσης έχει συλληφθεί.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο 18χρονος δράστης μετέδιδε live την επίθεση, ενώ φέρεται να έχει ανεβάσει στα social media ένα μανιφέστο 106 σελίδων.

#Breaking: #Buffalo Mass shooting.

At least 9 people down at Tops Grocery in Buffalo, New York.

The suspect is under arrested.



Suspect described himself as a white supremacist and #antisemite who hates Israel. pic.twitter.com/52FCwjvm3H