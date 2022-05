Πανικόςέξω από το γήπεδο των Μπακς μετά από πυροβολισμούς - Τρεις τραυματίες

Πανικός επικράτησε έξω από το γήπεδο των Μιλγουόκι Μπακς, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ, λίγο πριν το τέλος του Game 6 με τους Μπόστον Σέλτικς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο τραυματίες, ωστόσο από επίσημα χείλη πλέον ανέρχονται στους τρεις, συμπεριλαμβανομένης μιας 16χρονης κοπέλας. Τόσο η ανήλικη όσο και οι άλλοι δύο είναι καλά στην υγεία τους, με τους τραυματισμούς τους να μην απειλούν τη ζωή τους.

BREAKING: 1 adult male shot near MLK & Highland as ⁦@Bucks⁩ game ends. This is what we saw as fans ran from the area. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/JE6Ax1OPsn