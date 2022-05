Ουκρανία: Κλείνει αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη

Σε μια κίνηση που μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο προχώρησε η Ουκρανία, αναφέρει σε άρθρο του το newsit.gr .

Η διαχειρίστρια εταιρεία του συστήματος μεταφοράς αερίου της Ουκρανίας GTSOU ανακοίνωσε σήμερα ότι λόγω ανωτέρας βίας θα διακόψει από αύριο Τετάρτη, 11 Μαΐου, τη μεταφορά ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του σταθμού της Σοχρανίφκα.

Η Ουκρανία παραμένει διαμετακομιστικός κόμβος για το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, ακόμη και μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα, στις 24 Φεβρουαρίου.

Η GTSOU υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει τον σταθμό συμπίεσης του Νοβοπσκόφ, λόγω της παρέμβασης των κατοχικών δυνάμεων στην τεχνική διαδικασία.

Ο σταθμός αυτός, στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, είχε καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις και τους φιλορώσους αυτονομιστές λίγο μετά την εισβολή. Είναι ο πρώτος σταθμός συμπίεσης στο σύστημα διαμετακόμισης στην περιοχή του Λουχάνσκ, σε έναν αγωγό απ’ όπου μεταφέρονται περίπου 32,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου την ημέρα ή το ένα τρίτο του ρωσικού φυσικού αερίου που μεταφέρεται στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας, σύμφωνα με την GTSOU.

Ukraine’s natural gas grid says Russian flows to Europe via a key entry point will stop from Wednesday as occupying forces disrupt operations at the compressor station https://t.co/LMPCjdTJET