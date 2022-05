Σανγκάη: Ο εφιάλτης των lockdown επιστρέφει - Εισβάλλουν στα σπίτια και ψεκάζουν

Συνεχίζετε ο εφιάλτης των κατοίκων στη Σαγκάη, που έχουν αναγκαστεί εδώ και πάνω από ένα μήνα να ζουν σε σκληρή καραντίνα εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους ή σε ειδικές δομές ώστε να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού.

Εντάσεις σημειώνονται μεταξύ κατοίκων της Σαγκάης και εργαζομένων στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή και τήρηση των αυστηρών μέτρων της πολιτικής μηδενικού Covid της Κίνας, από την οποία ο Σι Τζινπίνγκ δεν προτίθεται να απομακρυνθεί.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κινεζικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε μέλη συνεργείων υγειονομικών υπηρεσιών να εμφανίζονται στην είσοδο κατοικίας πολιτών υπόπτων να είναι κρούσματα κορονοϊού και να προσπαθούν να τους πείσουν να μπουν σε αναγκαστική καραντίνα.

Όση ώρα συνομιλούν, ο υγειονομικός υπάλληλος που είναι ντυμένος με πλήρη προστατευτική στολή κρατά ένα μπουκάλι με απολυμαντικό για τον COVID-19 στα χέρια του και καθώς μιλά ψεκάζει προς τους συνομιλήτές του.

Σε ορισμένες γειτονιές ένα μόνο θετικό κρούσμα οδηγεί τους κατοίκους ολόκληρης της πολυκατοικίας σε καραντίνα.

Αυτή η πρακτική εξόργισε πολλούς κατοίκους, οι οποίοι αμφισβήτησαν τη νομιμότητα αυτής της κίνησης.

Παρόμοια βίντεο, αφαιρούνται από το διαδίκτυο έπειτα από παρέμβαση των κρατικών αρχών που επιβάλλουν λογοκρισία. Οι πολίτες προσπαθούν να δείξουν στον υπόλοιπο κόσμο τι βιώνουν και κοινοποιούν βίντεο και φωτογραφίες για να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους στην κυβερνητική πολιτική.

Ο Κινέζος πρόεδρος έχει προτρέψει, με δηλώσεις του, τους αρμόδιους για την επιβολή των μέτρων να "τηρούν απαρέγκλιτα τη γενική πολιτική του μηδενικού Covid" και προειδοποίησε για οποιαδήποτε κριτική ή έκφραση αμφιβολιών για την πολιτική αυτή".

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κάτοικοι σε τουλάχιστον τέσσερις από τις 16 συνοικίες της Σαγκάης ανέφεραν ότι έλαβαν ειδοποιήσεις που τους έλεγαν ότι δεν θα μπορούσαν πλέον να λαμβάνουν παραδόσεις τροφίμων ή να βγουν από τα σπίτια τους, κάτι που προκάλεσε πολυάριθμες καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Ο ίδιος ο ιός δεν είναι πλέον τρομακτικός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση επέβαλε την πολιτική έχει γίνει το πιο τρομακτικό πράγμα", είπε ένας κάτοικος της Σαγκάης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

"Πιστεύαμε ότι το lockdown θα μπορούσε να χαλαρώσει αυτόν τον μήνα, αλλά τώρα δεν υπάρχει ξανά τέλος".

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι αποκαλούνται στην Κίνα Dàbái, ή "Big Whites" λόγω των λευκών στολών τους.