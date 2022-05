Αυστρία: Εκτροχιάστηκε τρένο νότια της Βιέννης – Ένας νεκρός, 13 τραυματίες

Τρένο εκτροχιάστηκε νότια της Βιέννης στην Αυστρία, μετέδωσε τη Δευτέρα το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Μέντλινγκ, νότια της Βιέννης, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο και άλλοι 13 να τραυματιστούν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα) υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδουν τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης, δύο βαγόνια της αμαξοστοιχίας ανατράπηκαν.

Επί τόπου έσπευσαν ελικόπτερα, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ διακόπηκαν προσωρινά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην περιοχή.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος.

#BREAKING: Serious train accident in #Münchendorf:

According to initial information, there are several injured, several helicopters are in use. #Austria pic.twitter.com/v4bOaaLrnX